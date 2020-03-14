​Президент Футбольного союза Сербии инфицирован коронавирусом

Тест президента Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса", - говорится в сообщении Футбольного союза.

Кокезу 42 года, он возглавляет ФСС с мая 2016 года.