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Президент футбольного клуба забрался на кран, чтобы увидеть игру команды

Президент футбольного клуба забрался на кран, чтобы увидеть игру команды Благодаря победе команда, набравшая 13 очков, поднялась на 12-ю строчку рейтинга
Футбол
10 декабря 2020 г. 16:46
Президент футбольного клуба забрался на кран, чтобы увидеть игру команды

Команда "Болуспор", в составе которой выступает футболист сборной Азербайджана Араз Абдуллаев, провела очередной матч в 1-й лиге Турции.

Как сообщает Report, клуб играл в гостях у "Умраниеспор". Встреча завершилась победой "Болуспора" со счетом 2:0. Начавший игру в стартовом составе Абдуллаев был заменен на 69-й минуте.

Наказанный дисциплинарным комитетом президент "Болуспор" Абдулла Абат наблюдал за встречей, забравшись на кран.

Благодаря победе команда, набравшая 13 очков, поднялась на 12-ю строчку рейтинга.

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Версия на азербайджанском языке Klub prezidenti Araz Abdullayevin oynadığı matçı krandan izlədi

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