Президент футбольного клуба забрался на кран, чтобы увидеть игру команды

Благодаря победе команда, набравшая 13 очков, поднялась на 12-ю строчку рейтинга

Команда "Болуспор", в составе которой выступает футболист сборной Азербайджана Араз Абдуллаев, провела очередной матч в 1-й лиге Турции.

Как сообщает Report, клуб играл в гостях у "Умраниеспор". Встреча завершилась победой "Болуспора" со счетом 2:0. Начавший игру в стартовом составе Абдуллаев был заменен на 69-й минуте.

Наказанный дисциплинарным комитетом президент "Болуспор" Абдулла Абат наблюдал за встречей, забравшись на кран.

Благодаря победе команда, набравшая 13 очков, поднялась на 12-ю строчку рейтинга.