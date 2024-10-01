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Президент ФРГ наградил Юргена Клоппа орденом за заслуги перед страной

Президент ФРГ наградил Юргена Клоппа орденом за заслуги перед страной Бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп удостоился федерального ордена "За заслуги перед ФРГ".
Футбол
1 октября 2024 г. 19:05
Президент ФРГ наградил Юргена Клоппа орденом за заслуги перед страной

Бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп удостоился федерального ордена "За заслуги перед ФРГ".

Как передает Report, почетную награду 57-летнему тренеру вручил в Берлине президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Вручение государственных наград приурочили к празднику - Дню германского единства, который отмечается 3 октября.

Юрген Клопп по окончании сезона-2023/24 покинул "Ливерпуль", заявив о завершении карьеры. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya prezidenti Yürgen Kloppu ordenlə təltif edib

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