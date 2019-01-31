 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент французского клуба дисквалифицирован на два года

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции наказал президента "Аяччо", который выступает в лиге 2. 

    Как сообщает Report, Леон Лучани был приговорен к двум годам дисквалификации. В течение этого времени он не сможет присутствовать на скамейке запасных, посещать судейские раздевалки и выполнять официальные функции президента.

    Сообщается, что решение принято из-за его агрессивного поведения по отношению к судьям после матча 4 декабря 2018 года с "Нанси" (1:1). Санкции вступают в силу с 5 февраля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi