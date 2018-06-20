 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ФК “Олимпия”: “Матч с “Карабахом” будет самым тяжелым за последние 10 лет”

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ “Нам попался один из самых тяжелых соперников”.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент футбольного клуба “Олимпия” (Словения) Милан Мандарич, комментируя итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    “Я думаю, что для “Олимпия” матч с “Карабахом” будет самым тяжелым за последние 10 лет. Это для нас будет тестом”, - заявил президент ФК “Олимпия”.

    Напомним, что первый матч между этими клубами состоится 11 июня Любляне, а ответный 18 июня в Баку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi