Президент ФК “Олимпия”: “Матч с “Карабахом” будет самым тяжелым за последние 10 лет”

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ “Нам попался один из самых тяжелых соперников”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент футбольного клуба “Олимпия” (Словения) Милан Мандарич, комментируя итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

“Я думаю, что для “Олимпия” матч с “Карабахом” будет самым тяжелым за последние 10 лет. Это для нас будет тестом”, - заявил президент ФК “Олимпия”.

Напомним, что первый матч между этими клубами состоится 11 июня Любляне, а ответный 18 июня в Баку.