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Президент ФК "Нефтчи": Будем сотрудничать с российскими клубами

Президент ФК "Нефтчи": Будем сотрудничать с российскими клубами "Говорить о проведении товарищеских матчей с российскими клубами осенью пока рано. Но ФК "Нефтчи" будет с ними сотрудничать".
Футбол
20 июля 2023 г. 16:47
Президент ФК Нефтчи: Будем сотрудничать с российскими клубами

Говорить о проведении товарищеских матчей с российскими клубами осенью пока рано, но ФК "Нефтчи" будет с ними сотрудничать.

Как сообщает Report, об этом в заявлении ТАСС сообщил президент "Нефтчи" Кямран Гулиев.

Функционер заявил, что организация тренировочного сбора в России мгновенная: "Можно ли осенью снова проводить товарищеские матчи? Я ничего не могу сказать прямо сейчас. Но мы точно будем сотрудничать эффективнее".

Отметим, что "черно-белые" принимали участие в международном турнире "Матч ТВ" в Санкт-Петербурге. Бакинский клуб проиграл российскому "Зениту" со счетом 1:3, сербской команде "Црвена Звезда" 0:4, турецкому "Фенербахче" 0:1. ФК "Нефтчи" 18 июля в пробном матче в Москве уступил "Спартаку" 0:2.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin prezidenti: "Rusiya klubları ilə əməkdaşlıq edəcəyik"

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