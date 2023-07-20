Президент ФК "Нефтчи": Будем сотрудничать с российскими клубами

"Говорить о проведении товарищеских матчей с российскими клубами осенью пока рано. Но ФК "Нефтчи" будет с ними сотрудничать".

Говорить о проведении товарищеских матчей с российскими клубами осенью пока рано, но ФК "Нефтчи" будет с ними сотрудничать.

Как сообщает Report , об этом в заявлении ТАСС сообщил президент "Нефтчи" Кямран Гулиев.

Функционер заявил, что организация тренировочного сбора в России мгновенная: "Можно ли осенью снова проводить товарищеские матчи? Я ничего не могу сказать прямо сейчас. Но мы точно будем сотрудничать эффективнее".

Отметим, что "черно-белые" принимали участие в международном турнире "Матч ТВ" в Санкт-Петербурге. Бакинский клуб проиграл российскому "Зениту" со счетом 1:3, сербской команде "Црвена Звезда" 0:4, турецкому "Фенербахче" 0:1. ФК "Нефтчи" 18 июля в пробном матче в Москве уступил "Спартаку" 0:2.