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Президент ФК "Карабах": Этот фильм должен быть удостоен лучших наград в мире

Президент ФК "Карабах": Этот фильм должен быть удостоен лучших наград в мире Фильм о ФК "Карабах" должен быть удостоен лучших наград в Европе и во всем мире.
Футбол
1 марта 2024 г. 23:13
Президент ФК Карабах: Этот фильм должен быть удостоен лучших наград в мире

Фильм о ФК "Карабах" должен быть удостоен лучших наград в Европе и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом сказал президент "Карабаха" Тахир Гозал, на презентации документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезонов на выезде".

По его словам, фильм был принят великолепно: "Невозможно не переполниться эмоциями от такой работы. История "Карабаха" тесно переплетена с историей Родины. Чудо, сотворенное "Карабахом", наглядно показано в этом фильме. Этот замечательный фильм должен быть удостоен самых лучших наград в Европе, во всем мире. В фильме увековечен непобедимый дух "Карабаха" и Азербайджана. Мы покажем этот фильм новым игрокам, которые будут играть за "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın prezidenti: Bu film dünyada böyük mükafatlara layiq görülməlidir

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