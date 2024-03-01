Президент ФК "Карабах": Этот фильм должен быть удостоен лучших наград в мире

Фильм о ФК "Карабах" должен быть удостоен лучших наград в Европе и во всем мире.

Фильм о ФК "Карабах" должен быть удостоен лучших наград в Европе и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом сказал президент "Карабаха" Тахир Гозал, на презентации документального фильма "ФК "Карабах" – 30 сезонов на выезде".

По его словам, фильм был принят великолепно: "Невозможно не переполниться эмоциями от такой работы. История "Карабаха" тесно переплетена с историей Родины. Чудо, сотворенное "Карабахом", наглядно показано в этом фильме. Этот замечательный фильм должен быть удостоен самых лучших наград в Европе, во всем мире. В фильме увековечен непобедимый дух "Карабаха" и Азербайджана. Мы покажем этот фильм новым игрокам, которые будут играть за "Карабах".