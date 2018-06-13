Президент ФИФА: В 2019 году я выдвину свою кандидатуру на повторное избрание

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Нынешний президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен в 2019 году снова баллотироваться на пост главы ФИФА.

Как сообщает Report, об этом Дж.Инфантино заявил на 68-ом конгрессе ФИФА в Москве.

"В следующем году я выдвину свою кандидатуру на повторное избрание", - сказал он.

Отметим, что выборы президента ФИФА состоятся 5 июня 2019 года в Париже.