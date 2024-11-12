Президент FIFA совершит визит в Грузию со специальным визитом

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом 13 ноября.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Федерации футбола Грузии (ФФГ).
В рамках визита Инфантино проведет встречу с представителями ФФГ. Вместе с президентом FIFA Грузию посетит ветеран французского футбола, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф.
Кроме того, запланирован осмотр футбольной инфраструктуры, в том числе строящегося футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве на месте спортивного комплекса "Аваза".
Проект реализуется при финансировании программы FIFA Forward, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Завершить строительство планируют весной 2025 года.