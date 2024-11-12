Президент FIFA совершит визит в Грузию со специальным визитом

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом 13 ноября.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино посетит Грузию со специальным визитом 13 ноября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Федерации футбола Грузии (ФФГ).

В рамках визита Инфантино проведет встречу с представителями ФФГ. Вместе с президентом FIFA Грузию посетит ветеран французского футбола, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф.

Кроме того, запланирован осмотр футбольной инфраструктуры, в том числе строящегося футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве на месте спортивного комплекса "Аваза".

Проект реализуется при финансировании программы FIFA Forward, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Завершить строительство планируют весной 2025 года.