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    Президент ФИФА поздравил "Карабах"

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил "Карабах" с победой в Премьер-лиге Азербайджана. 

    Как сообщает Report, по этому случаю он направил поздравительное письмо, адресованное главе АФФА Ровнагу Абдуллаеву.

    В письме Инфантино от имени мировой футбольной общественности поздравляет азербайджанский футбольный клуб "Карабах" с чемпионством в сезоне 2017/18, которое стало для команды пятым подряд успехом в Topaz премьер-лиге.

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