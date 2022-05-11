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Президент ФИФА поздравил "Карабах" с чемпионством

Президент ФИФА поздравил "Карабах" с чемпионством Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил футбольный клуб "Карабах" с победой в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2021/2022.
Футбол
11 мая 2022 г. 10:56
Президент ФИФА поздравил Карабах с чемпионством

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил футбольный клуб "Карабах" с победой в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2021/2022.

Как сообщает Report, в связи с этим руководитель высшей футбольной структуры направил письмо президенту АФФА Ровнагу Абдуллаеву.

"Без упорного труда, энтузиазма и самоотверженности всей команды такой результат был бы невозможен. В связи с этим каждый член клуба может испытывать огромную гордость. Пожалуйста, передайте мои поздравления всем, кто внес лепту в достижении этой большой победы.

Пользуясь случаем, выражаю вам и руководимой вами ассоциации признательность от имени всей футбольной общественности за вклад в развитие и прогресс футбола в Азербайджане и Европе. С нетерпением жду встречи с вами в самое ближайшее время", - говорится в письме.

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Версия на английском языке FIFA President congratulates FC Qarabag
Версия на азербайджанском языке FIFA prezidenti "Qarabağ"ı çempionluq münasibətilə təbrik edib

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