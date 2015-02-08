​Президент ФИФА: мы становимся рабами СМИ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал СМИ за их методы освещения событий на Кубке африканских наций.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

"Никто не хочет писать о хорошем, только о плохом. Все обсуждают негативные вещи. Я не вижу той "черной" стороны Кубка Африки, о которой пишут СМИ. Медиа могут только предполагать и давать прогнозы.

В прошлом правительства принимали решения, и СМИ о них сообщали. В наши дни журналисты уже успевают обсудить все решения еще до того, как они приняты. Мы становимся рабами медиа, которые уже заранее составляют мнение", — сказал Блаттер.