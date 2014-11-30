​Президент ФИФА дал гарантию, что чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Зепп Блаттер дал гарантию, что чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре.

Как передает Report, Азиатская страна выиграла право на проведение турнира, однако в СМИ в последние годы регулярно появляется информация, что выборы хозяина мундиаля прошли с нарушениями.

"В 2022 году чемпионат мира пройдет в Катаре. Все, что было сказано в последнее время, сказано кем? Теми, кто не имеет отношения к процессам, происходящим в футболе. Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Второй раз в истории турнир пройдет в Азии. Чемпионат мира, проходивший в Японии и Корее, был большим успехом", - сказал он.