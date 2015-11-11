Президент ФИФА Блаттер госпитализирован

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил советник швейцарца Клаус Штелькер.

По его словам, Блаттер находится в сознании.

Глава ФИФА испытал серьезное нервное потрясение и находится в состоянии шока. Но ожидается, что он вскоре полностью восстановится.

79-летний глава ФИФА в начале октября был отстранен от исполнения своих обязанностей на 90 дней. Прокуратура Швейцарии проводит расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности. Он обвиняется, в частности, в незаконном платеже главе УЕФА Мишелю Платини.

Внеочередные выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.