Президент ФИФА Блаттер госпитализирован

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил советник швейцарца Клаус Штелькер.
По его словам, Блаттер находится в сознании.
Глава ФИФА испытал серьезное нервное потрясение и находится в состоянии шока. Но ожидается, что он вскоре полностью восстановится.
79-летний глава ФИФА в начале октября был отстранен от исполнения своих обязанностей на 90 дней. Прокуратура Швейцарии проводит расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности. Он обвиняется, в частности, в незаконном платеже главе УЕФА Мишелю Платини.
Внеочередные выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.
News DepartmentАвтор новости