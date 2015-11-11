 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ФИФА Блаттер госпитализирован

    Глава ФИФА испытал серьезное нервное потрясение и находится в состоянии шока

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил советник швейцарца Клаус Штелькер.

    По его словам, Блаттер находится в сознании.

    Глава ФИФА испытал серьезное нервное потрясение и находится в состоянии шока. Но ожидается, что он вскоре полностью восстановится.

    79-летний глава ФИФА в начале октября был отстранен от исполнения своих обязанностей на 90 дней. Прокуратура Швейцарии проводит расследование в отношении Блаттера по подозрению в хищении и преступной халатности. Он обвиняется, в частности, в незаконном платеже главе УЕФА Мишелю Платини.

    Внеочередные выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi