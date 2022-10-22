Президент ФИФА анонсировал изменения в работе трансферного рынка

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино анонсировал изменения в работе трансферного рынка

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино анонсировал изменения в работе трансферного рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе начнутся с выплат организациям, которые занимаются воспитанием игроков, а затем коснутся прозрачности платежей между клубами.

По словам Инфантино, утверждены правила информационного центра ФИФА: "Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу".

Президент ФИФА добавил, что новые положения вступят в силу 16 ноября 2022 года. По оценкам организации, через информационный центр тренировочные клубы со всего мира будут получать за сезон около 400 млн долларов, что в 5 раз больше по сравнению с текущим положением дел: "Сейчас это происходит, потому что такие клубы небольшие, порой любительские, и у них нет ресурсов, чтобы просить денег. Мы решили сделать систему автоматизированной - каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов".

"Когда правоохранительные органы начинают разбираться в трансфере, они находят странные выплаты. Этого больше не будет - выплаты агентам и перевод денег от одного клуба другому будут проходить через информационный центр ФИФА. Больше не будет терпимости к переводам на непонятные банковские счета в странных странах, они будут недопустимы - это принесет прозрачность трансферному рынку", - считает Инфантино.