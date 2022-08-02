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Президент "Ференцвароша" азербайджанского происхождения прибыл в Баку

Президент "Ференцвароша" азербайджанского происхождения прибыл в Баку Президент венгерского клуба "Ференцварош", депутат парламента этой страны азербайджанского происхождения Габор Кубатов прибыл в Баку.
Футбол
2 августа 2022 г. 22:43
Президент Ференцвароша азербайджанского происхождения прибыл в Баку

Президент венгерского клуба "Ференцварош", депутат парламента этой страны азербайджанского происхождения Габор Кубатов прибыл в Баку.

Как сообщил Report источник, близкий к представителю будапештского клуба, личный самолет Г.Кубатова недавно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Функционер посетил столицу Азербайджана, чтобы посмотреть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Источник также коснулся связей Г.Кубатова с Азербайджаном. По его словам, хотя в "Википедии" указывается, что депутат из Нахчывана, его мать губинская еврейка: "Они переехали в Венгрию около 100 лет назад".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Ференцварошем", который состоится 3 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.

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Версия на азербайджанском языке "Ferentsvaroş"un əslən azərbaycanlı prezidenti Bakıya gəlib

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