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Президент «Фенербахче» не стал извиняться за скандирование фанатами фамилии Путина

Президент «Фенербахче» не стал извиняться за скандирование фанатами фамилии Путина Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что не планирует извиняться за поведение фанатов во время ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Футбол
31 июля 2022 г. 07:57
Президент «Фенербахче» не стал извиняться за скандирование фанатами фамилии Путина

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что не планирует извиняться за поведение фанатов во время ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

Как передает Report, встреча команд завершилась победой киевлян со счётом 2:1. Благодаря этой победе украинский клуб вышел в следующий круг квалификации.

После гола киевлян фанаты «Фенербахче» начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина. После этого УЕФА начал расследование.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После всех речей украинского посла это он должен принести нам извинения. Да, эти кричалки не соответствуют идентичности нашего клуба. Но что мы должны были сделать? Заклеить им рты?

Я осуждаю тех, кто вешает ярлыки на сообщество «Фенербахче». Не стоит пытаться представить 20-секундное скандирование так, будто оно было скоординировано», — приводит слова Коча NTVSpor.

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Версия на азербайджанском языке “Fənərbağça” prezidenti azarkeşlərə görə üzr istəməkdən imtina edib

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