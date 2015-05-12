​Президент федерации: Турецкий футбол ждут тяжелые времена

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Турции Йылдырым Демирорен заявил, что чемпионат страны ждут тяжелые времена.

Как сообщает Report, представитель Федерации в интервью турецкому каналу Lig TV связал это с финансовыми проблемами.

Он отметил, что ожидаются изменения в вопросах дисциплины, будут увеличены штрафы.

"Турецкий футбол ждут тяжелые времена. Это связано с финансированием футбола. Спонсоры не хотят финансировать чемпионаты", - заявил Й.Демирорен.