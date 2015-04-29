​Президент федерации обвиняется в недоверии

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на предстоящей 31 мая конференции обсудит вопрос о недоверии к президенту союза Николаю Толстых.

Как сообщает Report со ссылкой на "Газета", об этом заявил член комитета и член наблюдательного совета клуба "Динамо" Сергей Степашин.

По его словам, по инициативе нескольких членов комитета в повестку заседания был включен вопрос о недоверии к Н.Толстых.

Отметим, что ранее распространили информацию о возможности выдвижения на заседании Исполнительного комитета РФС инициативы о возбуждении дела в отношении Н.Толстых. Это связано с публикацией в СМИ контракта, заключенного с главным тренером российской сборной Фабио Капелло.