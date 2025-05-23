Президент Федерации мини-футбола Турции: В Баку мы чувствуем себя как дома

Президент Федерации минифутбола Турции Джем Дурул заявил, что сборная его страны ощущает себя в Баку как у себя на родине.

Президент Федерации мини-футбола Турции Джем Дурул заявил, что сборная его страны ощущает себя в Баку как у себя на родине.

Об этом он рассказал в интервью Report .

"Искренне поздравляю братскую страну — Азербайджан — с великолепной организацией. Подготовка к чемпионату мира действительно прошла на высоком уровне. Из всех мировых первенств, проведённых до сих пор, турнир в Баку — лучший. Я говорю это от всего сердца. Хочу выразить глубокую благодарность народу Азербайджана. Во время матча против Украины нас поддерживали до самого конца. Благодаря этой поддержке мы чувствовали себя так же, как в Турции. Азербайджан и Турция — это одна нация, два государства", — подчеркнул Джем Дурул.

Он также поделился мнением об уверенной победе над Украиной со счётом 3:1 во втором матче группы C:

"Мы хорошо подготовились к этому сопернику. В первом матче группы нам удалось взять одно очко у сборной Венгрии — бронзового призёра последнего чемпионата мира. Победа над Украиной значительно повысила наши шансы на выход из группы. Мы очень рады, что смогли добиться победы".