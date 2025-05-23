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Президент Федерации мини-футбола Мавритании: Высокий уровень организации чемпионата мира в Баку удивил меня

Президент Федерации мини-футбола Мавритании: Высокий уровень организации чемпионата мира в Баку удивил меня Президент Федерации мини-футбола Мавритании Якуб Дуа прокомментировал организованный в Баку чемпионат мира по мини-футболу и победу над Бахрейном (2:0) во втором туре группы А.
Футбол
23 мая 2025 г. 15:08
Президент Федерации мини-футбола Мавритании: Высокий уровень организации чемпионата мира в Баку удивил меня

Президент Федерации мини-футбола Мавритании Якуб Дуа прокомментировал организованный в Баку чемпионат мира по мини-футболу и победу над Бахрейном (2:0) во втором туре группы А.

В заявлении Report он отметил, что это была историческая игра для Мавритании.

"Мы одержали свою первую победу на чемпионате мира. Надеемся на хорошие результаты также в предстоящих играх", - сказал Дуа.

Президент Федерации также высоко оценил уровень организации ЧМ: "Высокий уровень организация меня удивил. Я и ранее принимал участие на чемпионате мира U-23, организованном Всемирной федерацией мини-футбола, но все было иначе. Нас также удивило то, что в Баку все идеально: условия, транспорт, уровень жизни и т. д."

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу завершится 1 июня.

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Версия на английском языке President of Mauritanian Minifootball Federation lauds high level organization of World Cup in Baku
Версия на азербайджанском языке Mavritaniya Minifutbol Federasiyasının prezidenti: "Bakıdakı mundialın təşkilatçılığı məni təəccübləndirdi"

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