Президент Федерации мини-футбола Мавритании: Высокий уровень организации чемпионата мира в Баку удивил меня

Президент Федерации мини-футбола Мавритании Якуб Дуа прокомментировал организованный в Баку чемпионат мира по мини-футболу и победу над Бахрейном (2:0) во втором туре группы А.

Президент Федерации мини-футбола Мавритании Якуб Дуа прокомментировал организованный в Баку чемпионат мира по мини-футболу и победу над Бахрейном (2:0) во втором туре группы А.

В заявлении Report он отметил, что это была историческая игра для Мавритании.

"Мы одержали свою первую победу на чемпионате мира. Надеемся на хорошие результаты также в предстоящих играх", - сказал Дуа.

Президент Федерации также высоко оценил уровень организации ЧМ: "Высокий уровень организация меня удивил. Я и ранее принимал участие на чемпионате мира U-23, организованном Всемирной федерацией мини-футбола, но все было иначе. Нас также удивило то, что в Баку все идеально: условия, транспорт, уровень жизни и т. д."

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу завершится 1 июня.