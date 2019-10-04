Президент федерации футбола Люксембурга осудил армянскую провокацию

Президент федерации футбола Люксембурга Пол Филипп прокомментировал провокацию армян во время матча "Дюделанж" - "Карабах" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на L'essentiel, 59-летний функционер осудил произошедшее: "Спорт не должен использоваться для передачи политических сообщений. Это не была работа наших сторонников".

Отметим, что на очередной игре Лиги Европы "Карабах" обыграл в Люксембурге "Дюделанж" со счетом 4:1. Армяне прибегнули во время матча к очередной провокации, выпустив в небо дрон с "флагом" т.н. "Нагорно-Карабахской Республики". Члены агдамского представителя после этого покинули поле. Вслед за этим министр спорта Люксембурга Дан Керш посетил раздевалку азербайджанской команды и извинился за инцидент. Матч продолжился после того, как Д.Керш прошел в дикторскую и объявил, что приносит извинения, после чего игра была продолжена.

Руководство АФФА также отреагировало на армянскую провокацию. Национальная ассоциация выступила с заявлением, осуждающим произошедшее.