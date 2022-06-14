Президент: В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта

"В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта, но до сих пор нам не удавалось добиться больших успехов в командном виде спорта. Правда, наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы, но шахматы - это индивидуальный вид спорта.

"В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта, но до сих пор нам не удавалось добиться больших успехов в командном виде спорта. Правда, наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы, но шахматы - это индивидуальный вид спорта. Однако в командных видах спорта такой победы еще не было. Поэтому эта победа имеет большое значение, и я уверен, что для других видов спорта это прекрасный пример".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема членов национальной команды по мини-футболу, ставшей победителем чемпионата Европы в Словакии.