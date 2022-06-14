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Президент: В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта

Президент: В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта "В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта, но до сих пор нам не удавалось добиться больших успехов в командном виде спорта. Правда, наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы, но шахматы - это индивидуальный вид спорта.
Футбол
14 июня 2022 г. 17:06
Президент: В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта

"В Азербайджане проделана большая работа по развитию спорта, но до сих пор нам не удавалось добиться больших успехов в командном виде спорта. Правда, наши шахматисты дважды становились чемпионами Европы, но шахматы - это индивидуальный вид спорта. Однако в командных видах спорта такой победы еще не было. Поэтому эта победа имеет большое значение, и я уверен, что для других видов спорта это прекрасный пример".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема членов национальной команды по мини-футболу, ставшей победителем чемпионата Европы в Словакии.

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Версия на английском языке President: "To date, we have not achieved great success in team sports"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu günə qədər komanda idman növündə böyük uğurlara nail ola bilməmişik"

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