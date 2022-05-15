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Президент "Баварии" заявил, что Левандовски останется в команде

Президент "Баварии" заявил, что Левандовски останется в команде Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски не уйдет из команды этим летом.
Футбол
15 мая 2022 г. 18:02
Президент Баварии заявил, что Левандовски останется в команде
Роберт Левандовски

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски не уйдет из команды этим летом.

Как передает Report, слова Хайнера приводит Bild.

"У Левандовски есть действующий контракт до 2023 года. И он будет играть в команде до этого срока. Когда у тебя на руках действующее соглашение, то как-то странно говорить о том, что ты "заставишь исполнить требование о трансфере", - цитирует Хайнера Bild.

Отметим, что Левандовски закончил сезон-2021/22 чемпионата Германии с 35 голами и стал лучшим бомбардиром бундеслиги в седьмой раз в карьере.

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