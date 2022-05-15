Президент "Баварии" заявил, что Левандовски останется в команде

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски не уйдет из команды этим летом.
"У Левандовски есть действующий контракт до 2023 года. И он будет играть в команде до этого срока. Когда у тебя на руках действующее соглашение, то как-то странно говорить о том, что ты "заставишь исполнить требование о трансфере", - цитирует Хайнера Bild.
Отметим, что Левандовски закончил сезон-2021/22 чемпионата Германии с 35 голами и стал лучшим бомбардиром бундеслиги в седьмой раз в карьере.