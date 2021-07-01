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Президент "Барселоны" высказался о ситуации с Месси

Президент "Барселоны" высказался о ситуации с Месси Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси
Футбол
1 июля 2021 г. 08:09
Президент Барселоны высказался о ситуации с Месси
Жоан Лапорта и Лионель Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом пишет издание Sport.es.

"Мы хотим, чтобы он остался, а Месси хочет остаться, все идёт хорошо. У нас есть проблема с финансовым "фэйр-плей". Мы находимся в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон", — заявил Лапорта.

Напомним, что 1 июля Месси стал свободным агентом после того, как его контракт с "Барселоной" истёк.

Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

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