Президент "Барселоны": Тренер Куман заслуживает доверия

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман заслуживает доверия и продолжит руководить командой.

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман заслуживает доверия и продолжит руководить командой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта, комментарий которого приводит испанское издание Mundo Deportivo.

"Рональд Куман и дальше будет тренером "Барселоны". Когда на поле вернутся футболисты, которые сейчас не играют из-за травм, наша игра улучшится. Куман - ориентир "Барселоны", я поговорил с ним, сделал свои выводы. Очень ценю то, что "Барселона" пригласила его в трудный для себя период", - сказал Лапорта.

"У Кумана могли быть моменты уныния, но сейчас все восстановилось. Травмированные игроки постепенно выздоравливают, и мы получаем запас уверенности, Куман заслуживает этого. Мы поговорили с ним, он искренний, хороший человек, он думает обо мне так же. И вместе мы стараемся сделать лучше для клуба", - добавил Лапорта.