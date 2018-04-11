Президент "Барселоны": Приношу свои извинения болельщикам и поздравляю "Рому"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Как передает Report, сине-гранатовые проиграли "Роме" в ответном матче 1/4 финала турнира со счётом 0:3.

"Я приношу свои извинения болельщикам команды в связи с тем, что мы не смогли выйти в полуфинал. В то же время поздравляю "Рому". Это очень печальный день. "Рома" играла лучше, она превосходила нас на каждом участке поля. Мы все мечтали о выходе в следующий раунд. Сочувствую нашим болельщикам со всего мира", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.