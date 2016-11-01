Президент "Барселоны": лучший игрок мира Месси, 2-й Неймар, 3-й Роналду

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим игроком не только современности, но и в истории футбола.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью The Telegraph.

"Месси — лучший игрок в истории, я уверен в этом. Я вживую видел на "Камп Ноу" таких футболистов, как Марадона, Роналдиньо, Круифф. Никто из них не был похож на Месси.

Для меня Лео — номер один сейчас, второй — Неймар, третий — Роналду. Далее идут Суарес, Бэйл, Бускетс, Иньеста, Гризманн. Так что лучшие игроки мира выступают в Примере. В АПЛ звёздами являются тренеры, а не футболисты», — сказал Бартомеу.