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    Президент "Барселоны": лучший игрок мира Месси, 2-й Неймар, 3-й Роналду

    Далее идут Суарес, Бэйл, Бускетс, Иньеста, Гризманн

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим игроком не только современности, но и в истории футбола.

    Как передает Report, об этом сказал он в интервью The Telegraph.

    "Месси — лучший игрок в истории, я уверен в этом. Я вживую видел на "Камп Ноу" таких футболистов, как Марадона, Роналдиньо, Круифф. Никто из них не был похож на Месси.

    Для меня Лео — номер один сейчас, второй — Неймар, третий — Роналду. Далее идут Суарес, Бэйл, Бускетс, Иньеста, Гризманн. Так что лучшие игроки мира выступают в Примере. В АПЛ звёздами являются тренеры, а не футболисты», — сказал Бартомеу.

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