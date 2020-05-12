Наверх

Президент "Барселоны" одобрил трансфер российского футболиста

Президент "Барселоны" одобрил трансфер российского футболиста

25-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно перейдет в "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Don Balon, сделку одобрил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

Предполагается, что переход Миранчука будет первым трансфером "Барселоны". Из-за кризиса клуб сосредоточит внимание на недорогих игроках. Сделка может обойтись каталонцам менее чем в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован "Ювентус".

Отметим, что россиянин в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!