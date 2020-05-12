Президент "Барселоны" одобрил трансфер российского футболиста

25-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно перейдет в "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Don Balon, сделку одобрил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

Предполагается, что переход Миранчука будет первым трансфером "Барселоны". Из-за кризиса клуб сосредоточит внимание на недорогих игроках. Сделка может обойтись каталонцам менее чем в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован "Ювентус".

Отметим, что россиянин в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.