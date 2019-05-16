Президент "Барселоны" объявил решение по поводу главного тренера клуба

Испанская "Барселона" объявила решение по поводу главного тренера клуба Эрнесто Вальверде.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, об этом заявил президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу.

По его словам, совет директоров доволен работой 55-летнего специалиста: "У него есть действующий контракт, и мы очень довольны его работой".

Отметим, что в нынешнем сезоне "Барселона" под руководством Вальверде досрочно стала чемпионом Испании, а также вышла в финал национального Кубка, где сыграет с "Валенсией". В Лиге чемпионов каталонский клуб дошел до полуфинала, где проиграл "Ливерпулю" (3:0, 0:4).