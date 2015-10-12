​Президент бакинского клуба "Интер" подтвердил информацию о запрете на выезд из Азербайджана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Мне бы хотелось посмотреть матч между Болгарией и Азербайджаном. Однако лично относительно меня существуют некоторые препятствия".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Труд" заявил президент бакинского спортивного клуба "Интер" Георгий Николов.

По словам Г.Николова, его вызвали в качестве свидетеля по вопросу, связанному с Международным банком Азербайджана: "Мне заявили, что как свидетель я не могу покинуть страну. Хотя я не являюсь подсудимым. В министерстве внутренних дел мне сказали, что я должен остаться здесь в качестве свидетеля".

Президент клуба заявил, что между Азербайджаном и Болгарией заключен договор о сотрудничестве в области права и судебного делопроизводства: "В Болгарии я также могу быть свидетелем. Срок моего пребывания в Азербайджане истекает и ситуация довольно сложная. Я не могу ни уехать, ни остаться. Два дня назад я представил в миграционные органы документы для продления визы. Однако пока неизвестно разрешат мне покинуть страну, или нет".

Заявив о выполнении в настоящее время обязательств перед "Интер", Г.Николов сказал, что процесс смены владельца клуба в ближайшее время завершится и, возможно, новые хозяева пожелают работать с новой командой. Он заявил, что в любом случае, у него не остается иного выхода, как покинуть Азербайджан.

Г.Николов заявил, что в начале августа в связи с проблемами обратился в посольство Болгарии в Азербайджане, и посол Майя Христова обещала оказать ему посильную помощь.

По его словам, М.Христова сделает все возможное для решения проблемы и в письменной форме проинформирует министерство иностранных дел Болгарии.

Президент "Интер" сказал, что Международный банк Азербайджана финансировал клуб, учредителем и владельцем которого является, по трем направлениям - спонсорству, рекламе и кредитованию, предусмотренному для строительства новых объектов.

В марте в управление банка и холдинга были внесены некоторые изменения, приступили к аудиту и расследованиям. Таким образом, клуб попал в список организаций, которыми владеет банк.

Как считает Г.Николов, как и в любой другой стране, чтобы жить здесь должно быть разрешение: "Однако разрешение пока не предоставлено. Кроме того, я не могу выехать из страны и реализовать свои личные и деловые поездки. По этой причине у меня мало забот. Через вашу газету хотелось бы обратиться к правительству Болгарии. Хотелось бы знать, окажут ли они помощь человеку, соблюдающему азербайджанские законы? В данном вопросе я достаточно решителен".

Отметим, что запланированный на 13 октября на стадионе "Васил Левски" в Софии матч между Болгарией и Азербайджаном начнется в 23:45 по бакинскому времени.