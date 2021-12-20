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Президент азербайджанской федерации завершил кругосветное путешествие

Президент азербайджанской федерации завершил кругосветное путешествие 17:21
Футбол
20 декабря 2021 г. 17:55
Президент азербайджанской федерации завершил кругосветное путешествие

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов встретился с президентом Федерации пляжного футбола Азербайджана, путешественником Фаридом Новрузи.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, Э.Мамедов поздравил его с успешным завершением кругосветного путешествия.

Ф.Новрузи завершил кругосветное путешествие за 158 дней. В ходе путешествия он побывал на 6 континентах – Азии, Европе, Африке, Северной и Южной Америках и Австралии, преодолел 60 тыс. километров, не воспользовавшись воздушным транспортом. Экватор он пересек дважды с севера на юг и с юга на север, побывал в двух континентах.

Новрузи, развевал родной азербайджанский флаг в большинстве из посещенных им знаменитых и значимых местах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı federasiya prezidenti 60 000 km məsafə qət edib

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