Президент азербайджанской федерации завершил кругосветное путешествие

17:21

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов встретился с президентом Федерации пляжного футбола Азербайджана, путешественником Фаридом Новрузи.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, Э.Мамедов поздравил его с успешным завершением кругосветного путешествия.

Ф.Новрузи завершил кругосветное путешествие за 158 дней. В ходе путешествия он побывал на 6 континентах – Азии, Европе, Африке, Северной и Южной Америках и Австралии, преодолел 60 тыс. километров, не воспользовавшись воздушным транспортом. Экватор он пересек дважды с севера на юг и с юга на север, побывал в двух континентах.

Новрузи, развевал родной азербайджанский флаг в большинстве из посещенных им знаменитых и значимых местах.