Президент Азербайджана принял президента УЕФА

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента УЕФА Александера Чеферина.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.
Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента УЕФА Александера Чеферина.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.
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