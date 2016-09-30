Президент Азербайджана принял президента УЕФА

30 сентября, 2016 10:57

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента УЕФА Александера Чеферина. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.