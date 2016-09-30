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    Президент Азербайджана принял президента УЕФА

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента УЕФА Александера Чеферина.

    Как сообщает Report, информацию  об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

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