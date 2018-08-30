Президент "Атлетико" преподнес "Карабах", как команду, название которой не помнит

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент испанского клуба "Атлетико" Энрике Серезо рассказал об ожиданиях от сегодняшней жеребьевки к Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, 70-летний функционер заявил, что они готовы сыграть с любой командой. Он сказал, что "Атлетико" по сравнению с предыдущим сезоном способен обыграть более известные команды: "Все команды важны. Однако с прошлого года у нас есть опыт. Даже команда, название которой я не помню, устояла против нас в двух играх. В этом году мы ждем более известные команды, которые сможем одолеть".

Отметим, что Энрике Серезо не смог вспомнить название "Карабаха". Представитель Азербайджана в сезоне 2017-2018 в групповом этапе Лиги чемпионов сыграл с "Атлетико" 0:0 дома и 1:1 – в гостях. В результате испанский клуб занял третье место в группе, распрощавшись с самым престижным клубным турниром материка. Вместо этого "Атлетико" продолжил борьбу с Евролиге, где в итоге победил.