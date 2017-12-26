Президент "Атлетико": Посмотрите, что произошло на матче с "Карабахом"?

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "То, что мы остались в группе в Лиге Чемпионов, было для нас большим ударом. Но я думаю, что нам не повезло в проведённых матчах".

Как сообщает Report, об этом президент испанского "Атлетико" Энрико Серезо сказал, оценивая выступление команды в групповом раунде Лиги Чемпионов по футболу. 69-летний функционер обратил внимание на матчи, в которых они проиграли: "В первом туре мы должны были победить "Рому". Причем мы обязаны были одержать уверенную победу. Потому что не смогли воспользоваться множеством голевых моментов. На одной из встреч с "Карабахом" мы могли завоевать победу. Но забить гол и победить не смогли. Наши проблемы с голами стали причиной подобных препятствий. Теперь мы будем выступать в Лиге Европы. Но стремление к победе будет как в Лиге Чемпионов".

Серезо сказал, что они хотят получить один из титулов Ла Лиги, Кубка Испании или Лиги Европы: "В Лиге Европы есть очень хорошие команды. Мы принимаем участие в 3 соревнованиях и хотим получить какой-либо титул. Посмотрите, что произошло на матче с "Карабахом"? Все - словно одна загадка".

Отметим, что в группе C в Лиге Чемпионов набравший 7 очков и занявший 3-е место "Атлетико" завершил встречи с "Карабахом" вничью со счетом 0:0 в Баку и 1:1 в Мадриде.