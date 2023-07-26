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Президент ASTA: Пятеро из отобранных для обучения в академии "Марсет" детей имеют шанс выступать в крупных клубах

Президент ASTA: Пятеро из отобранных для обучения в академии "Марсет" детей имеют шанс выступать в крупных клубах Пятеро из отобранных для обучения в академии "Марсет" детей будут иметь шанс в будущем выступать в крупных клубах.
Футбол
26 июля 2023 г. 16:48
Президент ASTA: Пятеро из отобранных для обучения в академии Марсет детей имеют шанс выступать в крупных клубах

Пятеро из отобранных для обучения в академии "Марсет" детей будут иметь шанс в будущем выступать в крупных клубах.

Об этом Report заявил президент футбольной академии ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) Рафаэль Буниятов.

Функционер сообщил, что юные футболисты, отобранные испанской футбольной академией "Марсет", отправятся в эту страну в сентябре: "Специалисты футбольной академии "Марсет" назвали имена отобранных детей. Мы не участвовали в отборе. 1 сентября мы отправим их в Испанию, где они будут учиться 4 года, изучать испанский язык и развивать свои футбольные навыки. Некоторые из этих детей могут через два года попасть в академии известных европейских клубов. В этот период как раз будет проходить отбор".

Р.Буниятов добавил, что тесное сотрудничество с футбольной академией "Марсет" продолжится: "Мы продолжим традицию отправки студентов в Барселону. Ежегодно мы будем отправлять туда на четырехлетнее обучение 20 детей. Это значит, что через 6-7 лет мы можем воспитать около 80-100 футболистов. Большинство из них будут выступать в азербайджанских клубах".

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Версия на английском языке President of ASTA: 5 of children selected for Marcet Academy can play in big clubs
Версия на азербайджанском языке ASTA-nın prezidenti: “Marset” akademiyasına seçilən uşaqlardan 5-i böyük klublarda oynaya bilər”

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