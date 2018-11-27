Президент Ассоциации олимпийских комитетов покинет свой пост

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ассоциации олимпийских комитетов шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах покинет свой пост.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Inside the Games, он подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта.

В связи с этим он временно покинул пост председателя комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК до окончания расследования.

С 28 ноября шейх Ахмад будет временно отстранен от должности президента АНОК. На этом посту его заменит президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи. В связи с последними событиями выборы было решено отложить. Пост должен был занять вице-президент АНОК, 83-летний уругваец Хулио Маглионе, но он отказался.

Отметим, что АНОК была образована в 1979 году, она объединяет 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах возглавляет ассоциацию с 2012 года.