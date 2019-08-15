Президент "Арсенала": "Нефтчи" - команда с большим международным опытом

Российский клуб "Арсенал", отстраненный "Нефтчи" от борьбы во II квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА, заявил о своем решении по поводу главного тренера основной команды Игоря Черевченко.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", президент тульского клуба Гурам Аджоев заявил о доверии тренерскому составу клуба.

Он также коснулся проведенного матча с "Нефтчи": "Арсенал" в начале августа уступил азербайджанскому "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги Европы в двух матчах, после чего Черевченко взял вину за неудачный результат на себя. При этом в турнирной таблице Российской премьер-лиги тульский клуб после пяти туров располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков.

После матчей с "Нефтчи" мы одержали уже две победы в чемпионате. Никогда в истории тульского "Арсенала" клуб не набирал после пяти туров 10 очков в РПЛ. Впрочем, не придаем большого значения этому факту. Понимаем, что важнее всего то, как будет выглядеть турнирная таблица в мае. Это к вопросу о доверии к тренерскому штабу".

"Что касается матчей с "Нефтчи", то, кто бы как ни относился к этому клубу и кто бы что ни говорил, но это команда с большим международным опытом: она провела более 60 матчей в еврокубках. Это гигантский опыт по сравнению с тульским "Арсеналом", который играл в Лиге Европы впервые. Эта разница в итоге и сказалась", - заявил президент клуба".

Отметим, что в обеих матчах во II квалификационном раунде Лиги Европы "Нефтчи" обыграл "Арсенал" - 1:0, 3:0.

Сегодня в ответном матче III квалификационного раунда "черно-белые" встретятся с израильской командой "Бней Иегуда". Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени. Во время первого матча в Баку победитель не определился - 2:2.