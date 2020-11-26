Президент Аргентины принял участие в церемонии прощания с Диего Марадоной

Президент Аргентины Альберто Фернандес прибыл в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания с футболистом Диего Марадоной.

Президент Аргентины Альберто Фернандес прибыл в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания с футболистом Диего Марадоной.

Как сообщает Report со ссылкой на издание La Nacion, его сопровождала первая леди страны Фабиола Яньес. Глава государства возложил на гроб легенды футболку "Архентинос Хуниорс" с 10-м номером, а его супруга - букет цветов.

Отмечается, что остальные люди, пришедшие проститься с Марадоной, также спокойно могли это сделать во время визита президента.

Церемония, начавшаяся в 13:00 по бакинскому времени, продолжится 48 часов.

Диего Марадона 25 ноября скончался от сердечного приступа в возрасте 60 лет.