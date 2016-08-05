​Президент Аргентины: Лионель Месси выступит на ЧМ-2018 в России

Баку. 5 Августа. REPORT.AZ/ Нападающий Лионель Месси выступит в составе сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира 2018 года в России.

Как передает Report, об этом сообщил президент Аргентины Маурисио Макри, которого цитирует американский телеканал ESPN.

После поражения сборной Аргентины 27 июня в финале Кубка Америки от команды Чили (0:0 в основное время, 4:2 в серии послематчевых пенальти) 29-летний Месси заявил о завершении карьеры в составе национальной сборной по причине постоянных разочарований из-за поражений в решающих матчах международных турниров.

"Месси выступит на чемпионате мира в России и будет лидером нашей команды, - сказал Макри. - Уверен, он снова станет одним из лучших. Месси является величайшим аргентинским футболистом, и мы должны показать ему нашу признательность, чтобы он почувствовал себя комфортно".