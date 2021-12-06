О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент "Анжи" отстранен от футбола на полгода условно

Президент "Анжи" отстранен от футбола на полгода условно Президент "Анжи" Осман Кадиев отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 месяцев условно за агрессию в адрес судей.
Футбол
6 декабря 2021 г. 19:30
Президент Анжи отстранен от футбола на полгода условно

Президент "Анжи" Осман Кадиев отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 месяцев условно за агрессию в адрес судей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, это и другие решения были приняты на последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В связи с допущенными президентом ФК "Анжи" Османом Кадиевым нарушениями регламента РФС по этике к нему применены санкции в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей и запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Anji" klubunun prezidentinə 6 aylıq şərti cəza verilib

Экслюзивные новости

ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi