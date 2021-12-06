Президент "Анжи" отстранен от футбола на полгода условно

Президент "Анжи" Осман Кадиев отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 месяцев условно за агрессию в адрес судей.

Президент "Анжи" Осман Кадиев отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 месяцев условно за агрессию в адрес судей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, это и другие решения были приняты на последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В связи с допущенными президентом ФК "Анжи" Османом Кадиевым нарушениями регламента РФС по этике к нему применены санкции в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей и запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно.