​Президент АФФА высказался по поводу информации об оказании клубам финансовой помощи

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев коснулся проекта "Госпрограммы по развитию футбола в 2015-2020 годах".

Как сообщает Report, в заявлении журналистам Р.Абдуллаев сказал, что в проекте госпрограммы предусмотрена очень большая работа.

По его словам, основная цель заключается в завоевании путевки на Чемпионат Европы 2020 года, 3 игры группы и матч 1/4 финала которого пройдут в Баку: "Мы готовим нашу национальную команду к чемпионату и стараемся завоевать путевку на Чемпионат Европы. Это мы осуществим в виде программы".

Что же касается информаций касательно финансовой помощи клубам в рамках проекта госпрограммы, Р.Абдуллаев сказал, что речь идет не об оплате, а об организации клубов: "Я говорю об этом уже несколько лет, и настаиваю на своем. Некоторые наши клубы уже сменили организационную форму и превратились в общественную организацию. Это отрадно. В будущем, за исключением нескольких команд, многие превратятся в общественный клуб. В этом случае возрастет не только количество болельщиков, но и общественная поддержка. Я воспринимаю это нормально. Общественная поддержка целого района больше поддержки одного человека или компании. Думаю, что мы продолжим работу в этом направлении".

Отметим, что "Нефтчи", "Сумгайыт" и "Кяпяз" уже превратились в общественный клуб".