Президент АФФА встретился с членами женской сборной Азербайджана по футболу

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев и генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев встретились с членами женской сборной Азербайджана по футболу.

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев и генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев встретились с членами женской сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, глава Ассоциации поздравил сборную с успешным выступлением в Лиге наций УЕФА, лидерством в группе и выходом в Лигу B.

Ровнаг Абдуллаев пожелал национальной команде успехов в предстоящих играх.

Начальник департамента женского футбола Амина Гасанова поблагодарила руководство АФФА за внимание и заботу.