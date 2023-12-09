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Президент АФФА встретился с членами женской сборной Азербайджана по футболу

Президент АФФА встретился с членами женской сборной Азербайджана по футболу Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев и генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев встретились с членами женской сборной Азербайджана по футболу.
Футбол
9 декабря 2023 г. 16:58
Президент АФФА встретился с членами женской сборной Азербайджана по футболу

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев и генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев встретились с членами женской сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, глава Ассоциации поздравил сборную с успешным выступлением в Лиге наций УЕФА, лидерством в группе и выходом в Лигу B.

Ровнаг Абдуллаев пожелал национальной команде успехов в предстоящих играх.

Начальник департамента женского футбола Амина Гасанова поблагодарила руководство АФФА за внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAFFA prezidenti Millətlər Liqasında uğurlu çıxış edən Azərbaycan yığmasının futbolçuları ilə görüşüb

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