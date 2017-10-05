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    Президент АФФА вручил Рашаду Садыгову памятный подарок

    35-летнему защитнику вручили форму с номером 111

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев вручил вышедшему на последний - 111-й матч в составе национальной сборной Азербайджана Рашаду Садыгову памятный подарок.

    Как сообщает Report, руководитель ассоциации вручил 35-летнему защитнику, вышедшему на последний, прощальный матч против Чехии в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года, форму с номером 111.

    Отметим, что в составе национальной сборной Р.Садыгов провел первый матч в 2001 году против сборной Швеции. 

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