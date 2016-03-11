Президент АФФА: Воззрение менеджеров клуба должно измениться, они должны уметь любить клуб как футбольную организацию

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ За отчетный период в нашей стране были продолжены проекты по развитию футбола. Мы добились определенного продвижения в образовании по футболу, инфраструктурных проектах и увеличения массовости.

Как сообщает Report, об этом во время своего выступления на очередной отчетно-избирательной конференции АФФА заявил президент организации Ровнаг Абдуллаев.

Он особо отметил сдачу в эксплуатацию тренировочного центра национальных команд в Мярдякане и проведение двух игр национальных команд на Бакинском олимпийском стадионе: "На одной из этих игр со сборной Италии был зарегистрирован рекорд болельщиков в истории национального футбола. За матчем наблюдали 50 тыс. зрителей. Я выражаю благодарность за оказанное доверие и за то, что этот стадион передан в баланс АФФА".

Р.Абдуллаев подчеркнул, что в прошлом сезоне два азербайджанских клуба вышли в групповую стадию Евролиги. Он сказал, что финансовое положение клубов вызывает обеспокоенность: "В настоящее время мы продолжаем поиски спонсоров. Воззрение менеджеров клуба должно измениться, они должны уметь любить клуб как футбольную организацию. Мы должны активно работать по этому вопросу".

Президент АФАА выразил уверенность, что чемпионат Европы U-17, который пройдет 5 - 21 мая в Баку, будет организован на высоком уровне.