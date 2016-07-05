Президент АФФА: В Азербайджане разрабатывается новая программа в связи с развитием футбола

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрабатывается новая программа в связи с развитием футбола.

Как сообщает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев после выборов на пост президента Профессиональной футбольной лиги.

"Новая программа предусмотрена до 2020 года. Это короткая программа. Информация об этом будет предоставлена общественности в сентябре", - отметил, Р.Абдуллаев

На пресс-конференции Р.Абдуллаев заявил об увеличении числа команд в чемпионате: "Мы решили провести большой турнир в мае в Габале, учитывая снижение числа команд в турнире и для того, чтобы не снизился уровень игры. Мы проведем прекрасный турнир и вручим большие награды, чтобы каждый охотно участвовал. Мы проведем этот турнир для того, чтобы чемпионат не прерывался во время IV Исламских игр солидарности. К следующему году мы подготовим 4 команды из 1-го дивизиона, чтобы увеличить количество команд в Премьер-лиге".

В связи с переизбранием Рамина Мусаева на пост президента Профессиональной футбольной лиги президент АФФА отметил, что за прошедший период пройден справедливый путь. Он добавил, что проводятся работы для повышения судейского качества и идет подготовка на высшем уровне. Руководитель организации также прокомментировал вопрос отсутствия другого кандидата на пост президента ПФЛ: "Другого кандидата не было. Выдвинуть кандидатуру на этот пост требует большого мужества. Я хотел, чтобы была альтернатива, чтобы кто-то выдвинул кандидатуру".

Он также подчеркнул, что будет организован сбор судей: "Обязанностью Хагани Мамедова является обеспечение подготовки судей и правильное распределение их назначений. В нашем футболе нет предвзятых решений".