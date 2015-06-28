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    ​Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев вручил медали победившим на I Европейских играх командам

    В соревнованиях по пляжному футболу Россия завоевала золотую, Италия - серебряную, Португалия - бронзовую медали

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В последний день I Европейских игр "Баку-2015" определились победители соревнования по пляжному футболу.

    Как собщает Report, на финальной игре встретились сборные Италии и России.

    Одержавшая победу со счетом 3:2 российская сборная стала обладателем золотой медали.

    Медали победителям вручили член исполнительного комитета Европейского олимпийского комитета Александр Козловский и президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев.

    За бронзовую медаль боролись сборные Швейцарии и Португалии. На встрече, прошедшей в напряженных условиях, сборная Португалии одержала победу со счетом 6:5 и стала бронзовым призером Европейских игр.

    Встретившиеся в соревнованиях по пляжному футболу сборные Украины и Испании вели борьбу в отборочном матче за 5-6 места. Одержав победу со счетом 6:3, сборная Испании оказалась на пятой ступени I Европейских игр.

    Сборные Азербайджана и Венгрии встретились в отборочном матче за 7-8 места.

    Проиграв со счетом 2:3, нашей сборной пришлось довольствоваться 8-ой ступенью.

    Забив 8 голов, защищающий честь сборной Португалии Нуно Бельшиор стал бомбардиром турнира. 

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