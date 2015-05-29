​Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев проголосовал на выборах президента ФИФА

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Цюрих начались выборы президента ФИФА.

Как сообщает Report, в целом, каждая из 209 стран мира в алфавитном порядке отдала по одному голосу.

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев также отдал свой голос. В целом, из Европы было отдано 53, из Африки - 54, Азии - 46, Северной и Центральной Америки - 35, Южной Америки - 10, Океании - 11 голосов.

Для победы на начальном этапе кандидаты должны набрать 2/3 голосов. А во втором этапе для победы достаточно набрать большую часть голосов.

Отметим, что за президентство в ФИФА борются нынешний глава организации Йозеф Блаттер и принц Иордании Али ибн аль-Хусейн.