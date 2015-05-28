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    ​Президент АФФА принимает участие на конгрессе ФИФА

    Здесь изберут президента ФИФА

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Цюрихе (Швейцария) начался 65-й Конгресс ФИФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на конгрессе, который завершится 29 мая, принимает также участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

    Вместе с ним на мероприятии участвуют вице-президент Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов.

    Отметим, что на пост президента ФИФА претендуют два кандидата. Это - нынешний президент Йозеф Блаттер и принц Иордании Али бин аль-Хусейн. Члены конгресса изберут одного из них на пост президента ФИФА на очередной срок.  

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