​Президент АФФА принимает участие на конгрессе ФИФА

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Цюрихе (Швейцария) начался 65-й Конгресс ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на конгрессе, который завершится 29 мая, принимает также участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Вместе с ним на мероприятии участвуют вице-президент Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов.

Отметим, что на пост президента ФИФА претендуют два кандидата. Это - нынешний президент Йозеф Блаттер и принц Иордании Али бин аль-Хусейн. Члены конгресса изберут одного из них на пост президента ФИФА на очередной срок.