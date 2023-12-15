Президент АФФА поздравил "Карабах"

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев прокомментировал выход клуба "Карабах" в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев прокомментировал выход клуба "Карабах" в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, он заявил, что "Карабах, который 10 лет подряд успешно представляет Азербайджан в еврокубках, порадовал всех нас, добившись очередного исторического успеха.

"От имени футбольного сообщества поздравляю "Карабах" с выходом в плей-офф Лиги Европы, игроков, тренеров, технический персонал, руководство, болельщиков и всех, кто способствовал этому успеху. Желаю вам успехов в плей-офф Лиги Европы УЕФА", - отметил глава АФФА.